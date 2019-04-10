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Geçit vermeyen kardan dolayı günde sadece 500 metre ilerleyebiliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:43 | Son Güncelleme

Muş’taki dağ köylerinde yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgelerde günde sadece 500 metre ilerleyebiliyor.Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 12 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan Cevizlidere köyü için yol açma çalışması başlattı.

Muş’taki dağ köylerinde yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgelerde günde sadece 500 metre ilerleyebiliyor.
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 12 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan Cevizlidere köyü için yol açma çalışması başlattı. Kar kalınlığının fırtına ve tipi nedeniyle yer yer 6 metreyi bulduğu yolda, ekipler bir günde en fazla 500 metre yol kat edebiliyor. İş makinesinin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük yaşayan ekipler, zorlu yolu bir hafta içerisinde yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. İş makinelerinin geçtiği yol adeta tünel şekli aldı.
Yol açma çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 bin kilometre yol ağının şu ana kadar yaklaşık 8 defa açıldığını ifade etti. Yüksek yerlerdeki tipi ve fırtına nedeniyle il genelinde 11 Kasım 2018’den bu yana yaklaşık 23 bin kilometre karla mücadele çalışması yapıldığını hatırlatan Yentür, “Sertleşen kar ve fırtına nedeniyle zaman zaman bir günlük çalışmamız 500 metreyi geçmemektedir. Yani biz arkadaşlarımızla birlikte burada çok ciddi bir zorluk yaşamaktayız. Kar beton etkisi oluşturmaktadır. İl Özel İdaresi dönemin başından bugüne kadar 58 iş makinesiyle çalışıyordu. Şu anda ovada kar kalmadığı için sadece yüksek yerlerde kar çalışmamız var. İnardı, Cevizlidere’den sonra açılacak olan köyümüz. Bu 2 köyümüzün dışında da herhangi yolu kapalı köyümüz, mezramız, beldemiz kalmadı. Şu anda Cevizlidere köyü yolunda karın özellikle yer yer fırtına ve tipi nedeniyle 6-7 metreye kadar çıkmış olduğunu beraber müşahede ettik. Çok ciddi bir emek gerektiriyor. İş makineleri ile önce karı yıkıyor, sonrada küçük makinelerle yolun öteki tarafına gitmeye çalışıyoruz. Zor bir çalışma ama vatandaşa hizmet etme görev ve sorumluluğumuz olması nedeniyle bunu etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek bizim görevimizdir” dedi.
İş makinesi operatörü Mehmet Taş ise kar kalınlığının bazı yerlerde 7 metreye kadar yükseldiğini söyledi. Taş, “Karın çok sert olması nedeniyle günde bazen 300 metre, bazen 500 metre, en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyoruz” diye konuştu.

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