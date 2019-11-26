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Geçitli Jandarma Karakolu'nun yeni binası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Kato Dağı yakınlarındaki Geçitli köyünde yapımı tamamlanan yeni karakol binası, törenle hizmete açıldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Kato Dağı yakınlarındaki Geçitli köyünde yapımı tamamlanan yeni karakol binası, törenle hizmete açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terörle mücadelede artık çok daha güçlü olduklarını söyledi.
Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ile köy sakinleri katıldı. Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurban kesilerek, dua edilen törende Vali Akbıyık, kalekol binasını gezerek, incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, karakolda Geçitli ile 10 köye hizmet verileceğini belirterek, "Çevresine hizmet veren bu karakolun daha modern daha güzel bir binaya kavuşması hem jandarmamız açısından hem mülki adli görevlerin yapılması açısından köy halkı açısından çok önem arz ediyor. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık eskisine göre çok daha güçlü sadece yurtiçinde değil yurt dışında da asayişin, huzurun, güvenin teminatı adresidir" dedi.

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