Geçmeyen ağrıların nedeni psikolojik mi?

Psikolojik unsurların da ağrılara sebebiyet verebileceğini ifade eden Klinik Psikolog Başak Mutlu, “’Fizyolojik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenen uzun süreli ağrıların kökeni psikolojik olabilir. Zihin ve beden bir bütündür. Kelimelerle ifade edilmeyen iç çatışmalar bazen bedende dile gelir. Beden duygusal acıyı dışavurur ve görünür kılar. Ağrı bazen âile ilişkilerini, toplumsal ilişkileri, iş hayatını etkileyecek seviyede şiddetli yaşanır ve günlük işleri sürdürmek zor hâle gelir. Kişinin hayatı kısıtlanır, hazzı azalır. Bu durum kişide zaman zaman çaresizlik hisleri uyandırabilir. Fakat tedavisi mümkündür” dedi.

Psikoterapi desteğin önemine işaret eden Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, şunları söyledi:

PSİKOLOJİK ARAŞTIRMADAN ÖNCE TIBBİ SEBEPLER ELENMELİ

“Psikoterapi desteğiyle ağrıların kaynağı anlamlandırlarak çözülebilir. Kişi psikoterapi sürecinde, ağrısının hayatındaki olaylarla bağlantısını kurabildiği zaman rahatlama kendiliğinden gelecektir. Antidepresan tedavisi de ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. İlâç desteğine gerek olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi düzenlemek için bir psikiyatriste başvurulabilir. İnsanlarla temas içinde olmak, duyguları ifade etmek, egzersiz yapmak, rahatlatıcı işler iyileşme sürecine yardımcı olacaktır. Psikolojik sebeplerden kaynaklanan ağrı rahatsız edicilik bakımından diğer ağrılardan farksızdır. Bu sebeple ihmâl edilmeden tedavi edilmesi gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki ağrının psikolojik sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını beliryelebilmek için öncelikle ağrıya sebep olabilecek tıbbî sebeplerin elenmiş olması gerekmektedir’’ dedi.

