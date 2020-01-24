Geçmeyen bacak ağrısı kanser habercisi olabilir

İSTANBUL, (DHA)- Kadınları rahim ağzı kanserine karşı uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yıldız, geçmeyen ağrılara dikkat çekti. Çoğu kadının belirtileri görmezden gelip doktora gitmediğini söyleyen Yıldız, “Ancak bacakta ve sırtta geçmeyen ağrıların nedeni bile rahim ağzı kanseri olabilir. Erken teşhis diğer kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de hayat kurtarıcıdır” dedi.

Rahim ağzı (serviks) kanseri kadınlar arasındaki en ölümcül kanser olarak gösteriliyor. Bu kanserin genel olarak 30 ila 45 yaşları arasındaki cinsel açıdan aktif kadınları etkilediğini ifade eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yıldız, “Türkiye'de en sık görülen 8’inci kanser türü olup jinekolojik kanserler arasında ilk üçte yer alıyor. Serviks kanserinin kanıtlanmış en önemli nedeni ise yüksek riskli HPV virüsü” dedi.

EN ÖNEMLİ NEDENİ HPV VİRÜSÜ

HPV’nin çoğunlukla (yüzde 90 oranında) cinsel yolla bulaştığının altını çizen Op. Dr. Pınar Yıldız, “Vücudun çeşitli bölgelerinde (cinsel bölge kıllarında ve tırnaklarda), eşyalarda da virüs saptanmıştır. Prezervatif genital bölgeyi tamamen sarmadığı için mutlak bir koruma sağlamaz. Çoğu kadın virüse maruz kalındığında, bağışıklık sistemi vücudun virüsten zarar görmesini engeller. Ancak bazı kadınlarda virüs, yıllarca hayatta kalır. Bu virüsler, serviksin yüzeyindeki bazı hücrelerin, kanser hücreleri haline gelmesine neden olan süreci başlatır. HPV aşısı 2006 yılından beri dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Aşı, kansere en sık sebep olan HPV 16 ve 18 tiplerine karşı yüzde 100 korunma sağlıyor” diye konuştu.