Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğun sebebi d vitamini eksikliği olabilir

D vitamini düzeyine bakılması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, günlük 15-20 dakikalık güneş banyosu yapılmasını öneriyor. D vitamininin en fazla yumurta sarısı, süt, karaciğer ve balıkta bulunduğunu belirten uzmanlara göre, D Vitamini doktora danışılarak kullanılmalı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, D vitamini ve D vitamini eksikliğinde ortaya çıkan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

YAYGIN VÜCUT AĞRISI VE HALSİZLİĞE DİKKAT

D vitaminin en önemli etkisinin kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerine olduğunu kaydeden Dr. Ayhan Levent, “D vitamin eksikliği çocuklarda rikets erişkinlerde ise osteomalaziye sebep olmaktadır. Yaygın vücut ağrısının, kas eklem ağrısının, sırt kalça ağrılarının, halsizlik yorgunluğun sebebi D vitamin eksikliği olabilir. Bunun dışında son yıllarda D vitamini eksikliğinin kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, obezite, enfeksiyöz ve otoimmün hastalıkların da dahil olduğu birçok hastalık ile ilişkili olduğu bulunmuştur” dedi.

Ülkemizde ve dünyada D vitamini eksikliğinin yaygın olarak görüldüğünü kaydeden Dr. Ayhan Levent, sanayileşmiş ülkelerin çoğunda D vitamini eksikliği görüldüğünü, ülkemizde de yapılan bir çalışmada toplumun yüzde 70’inde D vitamin eksikliğinin saptandığına dikkat çekti.