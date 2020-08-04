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Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğun sebebi d vitamini eksikliği olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

D vitamini eksikliği, dünyada ve ülkemizde sıkça rastlanan durumlar arasında yer alıyor. D vitamini eksikliği, yaygın vücut ağrısı, kas eklem ağrısı, sırt kalça ağrısının yanı sıra halsizlik ve yorgunluğa sebep olabildiğini söyleyen uzmanlar, doğal yollardan alınabilecek d vitamini takviyesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğun sebebi d vitamini eksikliği olabilir

D vitamini düzeyine bakılması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, günlük 15-20 dakikalık güneş banyosu yapılmasını öneriyor. D vitamininin en fazla yumurta sarısı, süt, karaciğer ve balıkta bulunduğunu belirten uzmanlara göre, D Vitamini doktora danışılarak kullanılmalı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, D vitamini ve D vitamini eksikliğinde ortaya çıkan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

YAYGIN VÜCUT AĞRISI VE HALSİZLİĞE DİKKAT

D vitaminin en önemli etkisinin kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerine olduğunu kaydeden Dr. Ayhan Levent, “D vitamin eksikliği çocuklarda rikets erişkinlerde ise osteomalaziye sebep olmaktadır. Yaygın vücut ağrısının, kas eklem ağrısının, sırt kalça ağrılarının, halsizlik yorgunluğun sebebi D vitamin eksikliği olabilir. Bunun dışında son yıllarda D vitamini eksikliğinin kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, obezite, enfeksiyöz ve otoimmün hastalıkların da dahil olduğu birçok hastalık ile ilişkili olduğu bulunmuştur” dedi.

Ülkemizde ve dünyada D vitamini eksikliğinin yaygın olarak görüldüğünü kaydeden Dr. Ayhan Levent, sanayileşmiş ülkelerin çoğunda D vitamini eksikliği görüldüğünü, ülkemizde de yapılan bir çalışmada toplumun yüzde 70’inde D vitamin eksikliğinin saptandığına dikkat çekti.

25(OH) D DÜZEYİ, 45 ÜZERİNDE OLMALI

Vitamin D düzeyini değerlendirmek için 25(OH) D düzeyine bakılması gerektiğini kaydeden Dr. Ayhan Levent, “Bunun sebebi 25 (OH) D hem endojen D vitaminini hem de dışardan alınan D vitaminini göstermesidir. D vitamini eksikliği ile ilgili birçok çalışma yapılmış. Bu çalışmalara göre hastalara bakılan tetkikler sonunda 25 (OH) D düzeyi 20 ng/ml’den düşükse D vitamin eksikliği, 20-30 arasında D vitamin yetersizliği tanısı konulur. D vitamini için en ideal değer 25(OH) D düzeyinin 45’in üzerinde tutulmasıdır” dedi.

D VİTAMİNİ EN ÇOK BU BESİNLERDE VAR

“Normal koşullarda insan vücudundaki D vitamininin yüzde 90’ı güneş ışınlarının etkisiyle deriden sentez edilmektedir” diyen Dr. Ayhan Levent, “Koyu cilt rengi veya yetersiz güneş ışığı maruziyeti nedeniyle sınırlı deri sentezi düşük D vitamininin en önemli sebebidir. Geriye kalan yüzde 10’luk kısım diyetle alınır.Diyette D vitamini en fazla yumurta sarısı, süt, karaciğer ve balıkta bulunur. Güneş ışınları ile sentez olmaksızın D vitamini sadece yiyeceklerle karşılanamaz” diye konuştu.

15-20 DAKİKA GÜNEŞ BANYOSU YAPILMALI

Dr. Ayhan Levent, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerde günlük 15-20 dakika güneş banyosu yapmanın D vitamini sentezi için yeterli olduğunu kaydederek “Daha fazla güneşe maruz kalmak daha fazla D vitamini sentezi anlamına gelmez. Aksine gereğinde fazla güneş ışınlarına maruz kalmak deriyi bozarak yaşlandırmayı artırdığı gibi, cilt kanserlerine de sebep olabilir” uyarısında bulundu.

D VİTAMİNİ DOKTOR KONTROLÜNDE ALINMALI

D vitamin eksikliği saptanan hastaların hangi yaşta olursa olsun dışarıdan takviye alması gerektiğini vurgulayan Dr. Ayhan Levent, “Dışarıdan başladığımız D vitaminlerinin tablet, damla ve ampul formları bulunmaktadır. Hastalarımızın tercihine ve durumuna göre bu formlardan herhangi bir tanesini tercih ediyoruz. D vitamini tedavisi kesinlikle doktor kontrolünde olmalıdır çünkü D vitamini eksikliğinin zararları olduğu gibi fazlalığı da zararlıdır. D vitamin fazlalığı böbrek taşlarına ve kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bundan dolayı tetkik yapılıp D vitamin eksikliği saptanmadan kesinlikle ilaç tedavisine başlanmamalıdır” diye konuştu.

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