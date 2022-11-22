Geçmeyen öksürük nasıl geçer? Tentürdiyot kafesi işe yarıyor mu? En iyi balgam sökücü...

Hastaneler geçmeyen öksürük şikayetiyle doldu. Doktorlardan, alternatif şifa arayışında bulunanlara uyarı geldi. Genci yaşlısı ne yapsa öksürüğünü geçiremiyor. Kimi vakalar kısa sürede iyileşiyor. Ancak bir aydan uzun süren öksürük vücudun alarm verdiği anlamına geliyor. Grip virüsü ciddi öksürük olarak karşımıza geliyor. Astım hastaları en sık öksürenler arasında. Toplumda en sık öksürük nedenlerinden biri sinüzit.

BU DURUMDA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Geçmeyen öksürük durumunda ilk yapılması gereken kişinin boğazını koruması. Uzmanlar sıcak ve ılık suyun en iyi balgam sökücü olduğunu belirtiyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, öksürük şikâyeti olan birinin boğazını sıcak tutması gerektiğini belirtiyor.

TENTÜRDİYOT, TİROİD KRİZİNE NEDEN OLABİLİR

Çareyi geleneksel yöntemlerde arayanlara ise doktorlardan uyarı geldi. Tentürdiyodun içeriğinin iyotlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Keskin, geniş bir şekilde emildiğinde tiroid krizine neden olabileceği uyarısında bulundu.



