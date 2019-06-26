"Geçmiş Olsun" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği "Geçmiş Olsun" adlı filmin galası gerçekleştirildi.

Filmin yapımcılığını da üstlenen Doğan, Kanyon AVM'de yapılan gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı bir ekip olarak işe başladıklarına değinerek, "Oyuncu arkadaşlarımın hepsi heyecanlıydı başlarken. Birlikte güzel bir iş yarattık sadece. Bundan sonrasında takdir seyirciye ait." dedi.

Genç yönetmen, Cüneyt İnay'ın senaryosunu okuduktan sonra Türkiye'de yapılmamış bir şey olduğunu gördüğünü söyleyerek, absürt komedi türündeki bu projeyi denemek istediğini belirtti.

Filmin sıcak bir mahalle komedisi olduğuna değinen Doğan, "İzleyicileri bir yol hikayesi bekliyor. Birbirini sevmeyen iki insanın ya da birbirinden nefret eden iki insanın aynı yola çıkma serüveni." ifadelerini kullandı.

- "Geçmiş Olsun"

Juli Sanat tarafından hazırlanan ve çekimleri 3 haftada tamamlanan "Geçmiş Olsun" filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Ali Rıza Tanyeli, Sinan Bengier, Füsun Demirel, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin yer alıyor.