HABER

"Geçmişe yolculuk" yaparak yeni yıla girecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:22 | Son Güncelleme

Yılbaşı tatili için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gelecek yerli ve yabancı turistler, yeni yılı "zamanda yolculuk" yaparak karşılayacak - Tarihi ilçede, restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ile otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

AHMET ÖZLER - Yılbaşı tatili için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelecek yerli ve yabancı turistler, yeni yıla "zamanda yolculuk" yaparak girecek.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede yeni yılı karşılayacaklar, adeta "zamanda yolculuk" yapacak.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ile otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

- "Safranbolu misafirlerini ağırlamaya hazır"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun Türkiye'nin en gözde kültür turizmi mekanlarından birisi olduğunu söyledi.

Ürkmezer, tarihi ilçenin her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı tatili için yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer aldığını belirtti.

Günübirlikçilerle birlikte yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını aktaran Ürkmezer, "Safranbolu, yılbaşında yine yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacak. Tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşıyor. Safranbolu misafirlerini ağırlamaya hazır." diye konuştu.

Ürkmezer, yeni yıla hazırlık kapsamında ilgili kurumlarla çalışma yürüttükleri anlatarak, "İlgili kurumlar denetimlerini yapıyor. Safranbolu, sokakları, evleri, kültürü, vadileri, cam terası, Mencilis Mağarası ile turistleri ağırlamaya hazır." ifadelerini kullandı.

İlçede kar yağışının etkili olduğunu belirten Ürkmezer, "Doğa ve fotoğraf tutkunlarına da çok güzel görüntüler sunuyor Safranbolu. Misafirlerimizin, doğa ve kültürün, tarihle yaşantının nasıl iç içe geçtiğini, özellikle Osmanlı'nın, Türk kültürünün ve mirasının halen nasıl canlı olduğunu gelip Safranbolu'da görmelerini istiyoruz." dedi.

PARTNERAyşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!Ayşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!
82 yıllık hayal gerçek oluyor; Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor82 yıllık hayal gerçek oluyor; Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli’nde yeni ilçe inşa ediliyorBaraj gölü altında kalacak Yusufeli’nde yeni ilçe inşa ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürkmezer Safranbolu yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan duyurdu: Davayı kazandık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan duyurdu: Davayı kazandık

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun! 2 saat boyunca...

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun! 2 saat boyunca...

İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için infaz çağrısı yapıldı

Gündemi sarsacak iddia: O isim için infaz emri verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.