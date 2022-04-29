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Geçmişi 800 yıl öncesine dayanıyor! 1 yılda ziyarete açılacaktı, yabani ot ve ağaçlardan neredeyse gözükmüyor

29.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Yivli Minare, 1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yivli Minare'nin avlu kısmı ve çevresinde bulunan eserler, kaderine terk edildi. Avlusunda mezarlar bulunmasının ardından 2020'de etrafı kapatılan bölge, yabani ot ve ağaçlardan neredeyse gözükmüyor.

Geçmişi 800 yıl öncesine dayanıyor! 1 yılda ziyarete açılacaktı, yabani ot ve ağaçlardan neredeyse gözükmüyor

Tarihi Kaleiçi semtindeki geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Yivli Minare'yi her sene yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor. 38 metre yüksekliğindeki minare, Antalya'nın ilk Türk İslam eseri olarak biliniyor. Minare, 2016'da ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

2 YIL ÖNCE DEMİRLE ÇEVRİLDİ

Yivli Minare çevresinde, 2019'da medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar devam ederken daha önce park olan avlu kısmında hangi döneme ait olduğu bilinmeyen 40 mezar ortaya çıkarıldı.

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Bunun üzerine avlu kısmının etrafı 2 yıl önce demirle çevrildi. 1 yıl içinde çalışmaların tamamlanmasıyla ziyarete açılması planlanan alan, kaderine terk edildi.

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BAKIMSIZLIKTAN YABANİ OTLAR ÇIKTI

Aradan geçen 2 yılda demirlerin kaldırılmadığı alandaki eserlerin üzerinde yabani otlar bitti. Bulunması için çalışmaların başlatıldığı medrese kapısı üzerinde çıkan otlar ise çiçeklendi.

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Alanda bulunan bazı tarihi eser parçaları, üzerinde 'Antalya Müzesi Lyrboton Kome Kazısı' yazılı plastik kasa içinde duruyor.

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Alanda çöplerin de olduğu görülüyor. (DHA)


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