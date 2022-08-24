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Geçmişi peşini bırakmıyor! Dünyanın konuştuğu başbakanın başı bu kez de o fotoğrafla dertte...

24.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in başı beladan kurtulmuyor! Bir gece kulübünde eğlendiği videonun ortaya çıkmasından sonra eleştirilerin hedefinde yer alan Marin'in eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä ile sarmaş dolaş halleri gündem olmuştu. Uyuşturucu testi de yaptıran Finlandiya Başbakanının başı o fotoğrafla derde girecek gibi...

Geçmişi peşini bırakmıyor! Dünyanın konuştuğu başbakanın başı bu kez de o fotoğrafla dertte...

Yarı çıplak arkadaşlarını makamında ağırladı! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in iki arkadaşının başbakanlık konutunda çekilen fotoğrafları gündem oldu. Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğraflarından biri olan o kare, dikkat çekti. Sanna Marin, iki arkadaşının öpüştüğü fotoğraflar için özür diledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sosyal medyaya sızan resmi başbakanlık konutunda iki kadın arkadaşının üstlerini çıkarıp öpüştüklerinin görüldüğü fotoğrafın "uygun olmadığını" kabul ederek özür diledi.

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İKİ KADININ ÖPÜŞTÜĞÜ O FOTOĞRAF OLAY OLDU!

Marin, dün görüntülerin temmuzda Ruisrock müzik festivalinin ardından resmi başbakanlık konutunda verdiği partide arkadaşları tarafından çekildiğini teyit etti.

Finlandiya basını, fotoğrafın konukların kullandığı alt kattaki tuvaletlerde çekildiğini bildirdi.
Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRDIĞINI DUYURMUŞTU

Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını ancak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Sanna Marin
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