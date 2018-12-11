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Geçmişin izleri bu dükkanda

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

BODRUM'da yaşayan Hüseyin Peker (41), Türkiye ve yurt dışındaki 2'nci el pazarlarından 20 yıl boyunca 10 bini aşkın ürün topladı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da yaşayan Hüseyin Peker (41), Türkiye ve yurt dışındaki 2'nci el pazarlarından 20 yıl boyunca 10 bini aşkın ürün topladı. Artık eşyaların el değiştirme zamanı geldiğini düşünen Peker, açtığı dükkanında bu ürünleri, yaşanmışlığa önem veren eski eşya ve tarih meraklılarına satmaya başladı.

Atatürk Caddesi üzerinde açılan bir dükkan, satılan eşyalarla diğerlerinden ayrılıyor. Tarihe yolculuk hissini yaşatan işletmede, birbirinden değerli eşyalar bulunuyor. 1. ve 2. Dünya savaşlarında kullanılan ekipmanlardan, 1700'lü yıllarda yazılmış kitaplara kadar birçok eşya yer alıyor. Geçmiş yıllara ait saatler, fotoğraflar, çerçeveler, paralar, ev eşyaları, kişisel eşyalar ve daha birçok ürünün bulunduğu dükkan, bu özelliğiyle geçmişe özlem duyanların ilgisini çekiyor.

Kentte restoran işleten, birçok gezisinde topladığı eşyaların artık el değiştirme vakti geldiğini düşünüp, eski eşyaları sattığı bu dükkanını da hizmete açan evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Peker, işletmeyi neden açtığını anlattı. Peker, "Bu iş, 80 darbesinde dedemin evin altına gömdüğü bir tüfeği, benim 1990 yılında bulmamla başladı. Bu olay bende, eski şeyleri bulma adına inanılmaz bir merak uyandırdı. Son 15-20 yıldır gittiğim her yerde özellikle metal ve mekanik objeler topladım. Sonra artık bu eşyaları elden çıkartmak gerekiyor diye düşündüm. Tabii ki satmadığım ürünler de var. Onlar benim için özel. Bunlar dışında kalanların el değiştirmesi gerektiğini düşündüm. Bugün benim evimi şenlendiren ürünler, artık başkalarının evini şenlendirecek. Birde şu aklıma geldi. Bu eşyaların yaşanmışlığı var. İnsanlar ruhu olan eşyaları hediye edebilirler diye düşündüm" dedi.

BİRÇOK ÜLKENİN 2'NCİ EL PAZARLARINDAN EŞYALAR VAR

Dünyanın birçok ülkesinden eşya topladığını belirten Peker, "Yurt dışı seyahatlerimde 2'nci el pazarlarına gittim hep. İtalya'ya, İsviçre'ye, Almanya'ya ve Fransa'ya gittim. Bir valizle gidip, 5 valizle döndüm. Eşimin bu konuda hep isyanı vardır. Bu bir hastalık, bu bir merak. Güzel bir hastalık aslında. 10 binin üzerinde ürün bulunuyor dükkanda. Orijinal Atatürk fotoğrafları ve ilk basılan Nutuk da var. Orijinal Nutuk özel koleksiyonumda. Bu Nutuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli sayıda üretilmiş, milletvekillerine verilmek üzere. Orijinal Nutuk, 1927 yılına ait Osmanlıcadır. İçerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla, içinde orjinal savaş haritaları bulunmaktadır. Dükkandaki en eski ürün ise 1789 yılında basılan, bir gezginin Atina seyahatini anlatan kitap. Eski ürünleri toplamaya devam edeceğim" dedi.

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