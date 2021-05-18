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Geçmişini silmek istiyor! Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şok eden tepki

18.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Masumiyet"te İlker karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, geçmişini geride bırakmak istiyor. "Survivor" sayesinde ünlenen Tütüncü, yarışmanın adını bile anmıyor.

Geçmişini silmek istiyor! Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şok eden tepki

Serkay Tütüncü, bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet"te İlker karakterini canlandırıyor. İlk kez "esas erkek" olarak izleyici karşısına çıkan Serkay Tütüncü, performansıyla bu sınavı geçmiş gibi görünüyor. Ünlü isim, çocukluk günlerinden beri oyunculuk hevesi olsa da Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. Mezuniyetten sonra da uzun yıllar boyunca sörf eğitmenliği yaptı. Neredeyse 15 yıldır profesyonel olarak windsurf yapan Serkay Tütüncü, hayatına bu şekilde devam edebilirdi. Ama onun yerine tüm Türkiye'nin onu tanımasını sağlayan bir yolu seçti. Fenomen yarışma "Survivor"a katılan Serkay Tütüncü, 2016'da 5 ay boyunca yarıştı ve finale kaldı. Finalde Avatar Atakan'a karşı kaybeden ünlü isim, uzun vadede çok daha kazançlı çıktı.

Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi “İnsanlık Suçu” ile sektöre adım atan ünlü isim, “Afili Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi romantik komedilerde rol aldı. Nihayet, bu sezon başlayan “Masumiyet” dizisi sayesinde ilk başrolünü kaptı. Ünlü oyuncular listesine giren Serkay Tütüncü'nün “Survivor” günleri neredeyse unutuldu. Son açıklamaları, kendisinin de o günleri unutmak istediğini gösterdi.

"İhtimali bile yok"

Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü, dün "Masumiyet" çekimlerine ara verildiği sırada muhabirlerle röportaj yaptı. Muhabirlerin "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" diyen oyuncu çok şaşırttı. "All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ise "İhtimali bile yok. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi. Belli ki, "Survivor"la adının yan yana geçmesinden pek hoşlanmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Serkay Tütüncü
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