Geçmişini silmek istiyor! Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şok eden tepki

Serkay Tütüncü, bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet"te İlker karakterini canlandırıyor. İlk kez "esas erkek" olarak izleyici karşısına çıkan Serkay Tütüncü, performansıyla bu sınavı geçmiş gibi görünüyor. Ünlü isim, çocukluk günlerinden beri oyunculuk hevesi olsa da Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. Mezuniyetten sonra da uzun yıllar boyunca sörf eğitmenliği yaptı. Neredeyse 15 yıldır profesyonel olarak windsurf yapan Serkay Tütüncü, hayatına bu şekilde devam edebilirdi. Ama onun yerine tüm Türkiye'nin onu tanımasını sağlayan bir yolu seçti. Fenomen yarışma "Survivor"a katılan Serkay Tütüncü, 2016'da 5 ay boyunca yarıştı ve finale kaldı. Finalde Avatar Atakan'a karşı kaybeden ünlü isim, uzun vadede çok daha kazançlı çıktı.

Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi “İnsanlık Suçu” ile sektöre adım atan ünlü isim, “Afili Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi romantik komedilerde rol aldı. Nihayet, bu sezon başlayan “Masumiyet” dizisi sayesinde ilk başrolünü kaptı. Ünlü oyuncular listesine giren Serkay Tütüncü'nün “Survivor” günleri neredeyse unutuldu. Son açıklamaları, kendisinin de o günleri unutmak istediğini gösterdi.