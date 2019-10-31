Geçmişle gelecek arasında köprü oldular

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu 4-F sınıfında okuyan 25 öğrenci evlerinden getirdikleri 65 parça eski eşya ile sınıflarında müze oluşturdu. Proje ile geçmişle gelecek arasında köprü kuruldu.

Sınıf öğretmeni Sevda Ayaz’ın Sosyal Bilgiler dersinin içeriğine ek olarak kültürü tanımak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje velilerin desteğiyle gerçekleşti.

Kültürel mirasını tanımayan ve tanıtmayan milletlerin başka milletlerin kültürünün etkisinde kalmaya mahkum olduğundan hareketle öğrencilerin eski ürünlerle yeni nesil teknolojik ürünlerin nasıl çalıştığını karşılaştırabildiği etkinlik büyük ilgi gördü.

23 yıllık sınıf öğretmeni olan ve 9 yıldır da Gümüşhane’de görev yapan Sevda Ayaz, çok faydasını gördükleri uygulamada yer sofrasında öğretmenlerle birlikte yemek yediklerini, velilerle birlikte Türk kahvesi içtiklerini ve her anlamıyla eski günleri sınıfta yaşattıklarını söyledi.

“Çocuklar geçmişi yaşadılar”

Sınıfta bulunan 25 öğrencinin tamamının evlerinden veya akrabalarından getirdiği eski eşyaların her birinin hatıralarını da anlattığını, bazen anlatırken duygulandıklarını dile getiren Ayaz, “Çocuklar geçmişi yaşadılar. Bu projeyle geçmişle gelecek arasında köprü kurduk. Ailelerin tepkileri de son derece olumlu oldu” dedi.

Öğrencilerin getirdikleri eşyaların hikayelerini anlatarak sunum yaptıklarını ifade eden Ayaz, “Görüntüden, fotoğraftan, resimden bu eşyaları göstermek yerine bizzat yaşayacakları eğitim ortamı oluşturduk çocuklara. Daha kalıcı oldu çocuklar için. Tekrar yapma ihtiyacı duymadık. Çünkü çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrendiler. Eski eşyalara karşı algıları arttı ve değerlerimize sahip çıkma gereği duydular. Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmalıyız algısı oluştu çocuklarda. Eğitimdeki bu farkındalık çalışmaları hem çocukların hoşuna gidiyor hem de istediğimiz verimliliği elde ediyoruz” diye konuştu.