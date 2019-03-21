ANKARA (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür tecrübemiz var. Her türlü hizmeti yaparız. Çalışır, gayret ederiz. Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşan Özhaseki, şehirleri geliştirmenin belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Özhaseki, Ankara'yı ve Polatlı'yı gelecek 5 yılda çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını ifade ederek, "Çok şükür tecrübemiz var. Her türlü hizmeti yaparız. Çalışır, gayret ederiz. Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır." şeklinde konuştu.

Daha sonra, Polatlı Şehit Ailelerine Hizmet Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Polatlı Temsilciliğini ziyaret eden Özhaseki, gazileri Çanakkale'ye götürme sözü verdi.

Etkinliğe, AK Parti Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya da katıldı.

