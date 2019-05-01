Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İşte Sovyetlerden ABD'ye, Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört yanından geçmişten günümüze 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırlanmış çeşitli afişler.
101 afişle 1 Mayıs Bayramı
Osmanlı’da ilk 1 Mayıs İkinci Meşrutiyet’in ilanından bir yıl sonra, 1909’da kutlandı ve Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu üyesi Rum, Türk, Yahudi, Bulgar işçiler kol kola yürüdüler.
Almanya Komünist Partisi (1929)
Fransa Genel Çalışma Konfederasyonu (1936)
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947) Meksika-1947
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)
İsrail Komünist Partisi (1948)
İsrail Komünist Partisi (1950)
İsrail Komünist Partisi (1950)
Alman Demokratik Cumhuriyeti (1953)
İsrail Komünist Partisi (1954)
Filistinli İşçiler Genel Birliği/Lübnan seksiyonu (1969)
Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1975)
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1976)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1977)
İran/Dünyanın İşçileri, Birleşin! (1979)
İran Demokratik Öğrenci Örgütü (1979)
İran Halkın Mücahidleri (1979)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1979)
İran Tudeh Partisi (1979)
İran Tudeh Partisi (1979)
Filistin Kurtuluş Örgütü/SAMED (1979)
Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1980)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1980)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
Filistin Kurtuluş Örgütü (1982)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
Küba İşçi Sendikaları Konfederasyonu-CTC (1983)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1983)
Suriye Sosyal Milliyetçi Parti (1984)
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1984)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1985)
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1986)
Lübnan İlerici Sosyalist Partisi (1987)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1989)
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1990)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (2005)
Güney Afrika Sendikaları Kongresi (2007)
İspanya Ulusal Emek Konfederasyonu (2011)
DİSK/KESK/TMMOB/TTB (2012)
Occupy Denver’s/ABD (2012)
Occupy Denver’s/ABD (2012)
Occupy Wall Street/ABD (2012)
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