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Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Geçmişten günümüze gelen afişlerse fotoğraflar gibi hazırlandıkları yıllarla ilgili bazı ipuçları veriyor.

İşte Sovyetlerden ABD'ye, Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört yanından geçmişten günümüze 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırlanmış çeşitli afişler.

101 afişle 1 Mayıs Bayramı

İtalya (1901)
Osmanlı’da ilk 1 Mayıs İkinci Meşrutiyet’in ilanından bir yıl sonra, 1909’da kutlandı ve Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu üyesi Rum, Türk, Yahudi, Bulgar işçiler kol kola yürüdüler.
New York/ABD (1912)
Sovyet Rusya (1918/1921)
Sovyet Rusya (1919)
Sovyet Rusya (1919)
Sovyet Rusya (1920)
Yunanistan (1920)
Sovyet Rusya (1920)
Sovyet Rusya (1920)
Sovyet Rusya (1920)
Sovyet Rusya (1920)
SSCB (1928)
SSCB (1928)
SSCB (1929)
Almanya Komünist Partisi (1929)
Fransa Genel Çalışma Konfederasyonu (1936)
ABD (1937)
SSCB (1946)
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947) Meksika-1947
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)
Yugoslavya (1948)
İsrail Komünist Partisi (1948)
İsrail Komünist Partisi (1950)
İsrail Komünist Partisi (1950)
Alman Demokratik Cumhuriyeti (1953)
İsrail Komünist Partisi (1954)
Vietnam (1958)
SSCB (1960)
SSCB (1963)
Çin (1967)
Filistinli İşçiler Genel Birliği/Lübnan seksiyonu (1969)
Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1975)
DİSK (1976)
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1976)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1977)
El Fetih (1977)
İran/Dünyanın İşçileri, Birleşin! (1979)
İran (1979)
İran Demokratik Öğrenci Örgütü (1979)
İran Halkın Mücahidleri (1979)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1979)
İran Tudeh Partisi (1979)
İran Tudeh Partisi (1979)
Filistin Kurtuluş Örgütü/SAMED (1979)
DİSK (1980)
Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1980)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1980)
SSCB (1980’ler)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)
SSCB (1981)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
Filistin Kurtuluş Örgütü (1982)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
Küba İşçi Sendikaları Konfederasyonu-CTC (1983)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1983)
Suriye Sosyal Milliyetçi Parti (1984)
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1984)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1985)
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
ABD
Avustralya (1986)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1986)
Çek Cumhuriyeti (1986)
Lübnan İlerici Sosyalist Partisi (1987)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1989)
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1990)
San Francisco/ABD
1 Mayıs 1994
Bangladeş (2005)
DİSK (2005)
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (2005)
DİSK (2006)
DİSK (2007)
Güney Afrika Sendikaları Kongresi (2007)
DİSK (2008)
DİSK (2009)
Şili (2010)
DİSK (2010)
Bolivya (2011)
DİSK (2011)
İspanya Ulusal Emek Konfederasyonu (2011)
DİSK/KESK/TMMOB/TTB (2012)
DİSK (2012)
DİSK (2012)
Kanada (2012)
Filistin (2012)
Occupy Denver’s/ABD (2012)
Occupy Denver’s/ABD (2012)
Occupy Wall Street/ABD (2012)
DİSK (2013)
DİSK (2014)
DİSK (2015)
DİSK (2016)
DİSK (2017)
DİSK (2018)
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs afişleri

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