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Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri Defilesi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü işbirliği ile düzenlediği, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri Defilesi" büyük beğeni topladı.Sağlık çalışanlarının üniformalarının din, siyaset, savaş gibi dış belirleyiciler etkisiyle ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini vurgulanan defilede hemşireler, 21 özel koleksiyon sergiledi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü işbirliği ile düzenlediği, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri Defilesi" büyük beğeni topladı.
Sağlık çalışanlarının üniformalarının din, siyaset, savaş gibi dış belirleyiciler etkisiyle ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini vurgulanan defilede hemşireler, 21 özel koleksiyon sergiledi. Hemşireler, Anadolu Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında giyilen hemşire kıyafetleri ile Gevher Nesibe, Selçuklu ve Osmanlı dönemi şifacıları, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, Türkiye’nin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi, Hilaliahmer Cemiyeti hemşirelerinin kıyafetlerinin yanı sıra günümüz hemşirelerinin kıyafetlerinden oluşan koleksiyonu tanıttı.
Katılımcıların alkışlarıyla renk kattığı gösterinin ardından, defileye katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.
OMÜ Atatürk Kültür Merkezindeki defileye; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, kariyer söyleşilerinin konuğu olan İbrahim Erdemoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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