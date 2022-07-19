Geçtiğimiz yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan yürek yakan paylaşım

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, yoğun bakımda tedavi altına alınmış, entübe edilen Selçuk Tektaş hayatını kaybetmişti. İki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy mezarlığına defnedilmişti. Alişan, bir yıl önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıldönümünden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

KARDEŞİNİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Kardeşinin vefatının yıldönümünden bir gün önce paylaşım yapan ünlü şarkıcı herkesi duygulandırdı.

Alişan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Yarın akşam seninle ilgili, geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak... Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak... Evet yaşıyoruz, nefes alıyoruz çalışıyoruz... Ne aldığım nefes tam ne de yaptıklarım... Farkında olduğum şeyler var tabii ki. Onlar da bana kalsın. Seni çok özlüyorum. Seni çok arıyorum kardeşim... Seni çok seviyorum''





