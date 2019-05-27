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Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta geçtiğimiz yıl su seviyesi hiç olmadığı kadar azalan Kılıçkaya barajı bu yıl doldu taştı, baraj kıyısındaki ormanlar sular altında kaldı.Sivas’ın Suşehri ise Giresun’un Şebinkarahisar ilçeleri arasında kalan 64 kilo metre kare genişliğindeki Kılıçkaya barajında geçtiğimiz yıl su seviyesi hiç olmadığı kadar azalmıştı.

Sivas’ta geçtiğimiz yıl su seviyesi hiç olmadığı kadar azalan Kılıçkaya barajı bu yıl doldu taştı, baraj kıyısındaki ormanlar sular altında kaldı.
Sivas’ın Suşehri ise Giresun’un Şebinkarahisar ilçeleri arasında kalan 64 kilo metre kare genişliğindeki Kılıçkaya barajında geçtiğimiz yıl su seviyesi hiç olmadığı kadar azalmıştı. Barajın ortasında bulunan ve içerisinde tarım yapılan ada ise kara ile birleşerek ada olma özelliğini kaybetmişti.
Bu yıl bölgede mevsim normallerinin üzerinde kar yağması, havaların ısınması ile karların erimesi barajın dolup taşmasına neden oldu. Kaybolan ada yeniden ortaya çıktı. Yükselen su seviyesi, göl çevresindeki ormanları sular altında bıraktı. Ormanlardan gözle görülebilen sadece ağaçların uçları oldu.
Suşehri ilçesinde yaşayan Gazetesi Nevzat Yücel yaptığı açıklamada, “Burası Kılıçkaya Barajı, hidroelektrik santrali amaçlı kullanılan bir baraj. Geçen yıl bu ayalarda gördüğünüz saha bomboştu. Bu sene yaklaşık 15 gün önce su havzası tamamen doldu. Bu yıl çok kar yağdı. Sonbahardan bu yana aşırı kar ve yağmur yağdı. Dağlarda şuanda hala kar var. Sular dereler çok akıyor. Sürekli de doluyor. Bu yıl kuraklık endişesi taşımıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı
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