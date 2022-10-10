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Geçtiğimiz yüzyıl askerlik yapan devreler yeniden buluştu! 41 yıl aradan sonra tekmil aldı... "Arkadaşlarımı 25 yıl aradım"

10.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerliklerini 1981 yılında Ağrı'da yapan 16 asker her yıl geleneksel olarak buluşma gerçekleştiriyor. Bu yılki buluşma Alanya'da yer aldı. Emekli Yarbay Salih Akyıldız, 41 yıl aradan sonra erlerinden tekmil aldı, askerlerine içtima yaptırdı. Piyade alayında santralci olarak görev yapan Recep Kayışbacak, "Askerliğim bittikten 5 yıl sonra arkadaşlarımı tek tek aramaya başladım. 25 yıl aradıktan sonra arkadaşlarımı buldum" diye konuşurken her yıl buluşmayı iple çektiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yüzyıl askerlik yapan devreler yeniden buluştu! 41 yıl aradan sonra tekmil aldı... "Arkadaşlarımı 25 yıl aradım"

Eski devrelerin Alanya'daki buluşmasından objektiflere renkli kareler yansıdı. Vatani görevlerini birlikte yapan askerlerin yaklaşık yarım yüzyıl sonraki mutluluğu yüzlerinden okundu. Eski askerler o günleri yad ederek askerlik anılarını paylaştı, bazı askerlik usullerini de tekrarladı.

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15 YILDIR GELENEKSEL HALE GETİRDİLER

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 1981 yılında 34. Piyade Alayı'nda vatani görevini yapan 16 asker geleneksel hale getirdikleri buluşmalarını bu kez Alanya’da gerçekleştirdi. Adana, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İzmir, Kayseri ve Manisa gibi illerden gelen devreler ilçedeki bir otelde bir araya geldi. Askerlik yaptıkları dönem komutanlıklarını yapanlar ve askerlik arkadaşları 41 yıl sonra o günleri yad etti. Yurdun dört bir tarafından gelen silah arkadaşları anılarını tazeledi. 15 yıldır buluşan tertipler, terhislerinin 41. yılında komutanlarına tekmil verdi. O dönem yüzbaşı olan Serdar Akyıldız, yıllar sonra askerlerine içtima yaptırdı.

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"'HATIRLADIM' DESEM YALAN OLUR"

41 yıl önce Ağrı’nın Patnos ilçesinde 34. Piyade Alayında Yüzbaşı olan Serdar Akyıldız, 3. kez erleriyle buluştuğunu söyledi. Askerleri ile buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Emekli Yarbay Akyıldız, “Ben 4 yıl önce ilk kez Adana’da arkadaşlarla buluştum. Daha sonra Konya’da buluştuk. Pandemi nedeniyle bir süre ara verdik. Pandemiden sonra bu 3. kez arkadaşlarla buluşuyorum. Bu buluşmaları tekrarlamak niyetindeyiz. Arkadaşlar ‘Beni hatırladınız mı?’ diye soruyor. Yüzbaşılıktan sonrada askerlerim oldu. 20 yaşındaki yüzle 60 yaşındaki yüz farklı oluyor. Her ne kadar ‘hatırladım’ desem yalan olur. Ama daha fazla mesai yaptığım depocu, yazıcım olanları hatırladım” dedi.

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"ARKADAŞLARIMI 25 YIL ARADIKTAN SONRA BULDUM"

O dönem piyade alayında santralci olarak vatani görevini yapan Recep Kayışbacak, terhisinden 5 yıl sonra askerlik yaptığı arkadaşlarına ulaşmaya başladı. Askerliğinin bitiminden 25 yıl sonra ilk kez bir araya gelen tertipler, her yıl buluşmaya başladı. 15 yıldır buluştuklarını belirten Recep Kayışbacak şu ifadeleri kullandı:

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“Çok güzel bir duygu, yaşamak lazım. Gelemeyenler de oldu, vefat edenler de oldu. Aradan 40 yıl geçti. 40 yıldır arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Askerliğim bittikten 5 yıl sonra arkadaşlarımı tek tek aramaya başladım. 25 yıl aradıktan sonra arkadaşlarımı buldum. Buluşmaları gerçekleştirmeye başladık. 15 yıldır da gerçekleştiriyoruz. Her yıl farklı şehirlerde gerçekleştiriyoruz. 2-3 gün beraber oluyoruz. Her sene bugünü iple çekiyoruz.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker tekmil
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