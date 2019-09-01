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Gedelek’te 6. Turşu Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 6.’sı düzenlenen Gedelek Turşu Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.Orhangazi Gedelek Turşu Festivalinin altıncısı bu yıl yine yoğun katılım ve renkli görüntülerle yapıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 6.’sı düzenlenen Gedelek Turşu Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Orhangazi Gedelek Turşu Festivalinin altıncısı bu yıl yine yoğun katılım ve renkli görüntülerle yapıldı. Cumartesi günü başlayan festivale TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, İlçe Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Zafer Işık, Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB yönetim kurulu üyesi Özer Matlı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçe protokolü ve diğer davetliler katıldı.
Festival Gedelek Meydanı’ndan Pınarbaşı piknik alanına kadar tarihi mehteran ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Mehter konseri ve halkoyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından ise festivalin açılışı yapıldıktan sonra davetliler, turşu stantlarını gezdiler. Karagöz-Hacivat gösterileri, sihirbaz gösterisi, yerel sanatçılar konseri ile birlikte ilk günkü program tamamlandı. İlk gün programlarında stant yarışması, turşuya yakışan yemekler yarışması ve foto maraton yarışmaları da düzenlendi. Festivalin ikinci gününde ise çocuklar için renkli gösteriler, yerel sanatçılar konserleri yer aldı. Festival pop müzik sanatçısı Vedat Bilir konseri ile tamamlandı.

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