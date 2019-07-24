İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Doğa Derneği, nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve caretta caretta gibi canlıların da aralarında bulunduğu yüzlerce türe ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sanatçı Tarkan'ın da katıldığı gönüllü çalışmaya destek arıyor.

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesi sonucu oluşan delta, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz’in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Doğal Alanları Koruma statülerine sahip Gediz Deltası, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve caretta carettaya ev sahipliği yapıyor.

Kuşların yanı sıra saz kedisi, su samuru, benekli kaplumbağa, 40'ın üstünde memeli hayvan türüne yaşam alanı olan deltanın, UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Doğa Derneği öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Kampanya ile deltaya evrensel bir değer kazandırılması ve gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.