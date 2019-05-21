Gediz Deltası'nda yeni bir tür daha: Pufla

İZMİR (AA) - Doğa Derneğinin İzmir'in Gediz Deltası'ndaki biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları çerçevesinde bölgedeki 297'nci kuş türü olan puflaya rastlandığı bildirildi.

Derneğin Gediz Deltası Proje Sorumlusu Eyüp Fatih Şimşek, yaptığı açıklamada, binlerce canlı ve cansız varlığa ev sahipliği yapan Gediz Deltası'ndaki mayıs ayı gözlemlerinde yeni bir tür olan pufla kuşu ile karşılaştıklarını belirtti.

Şimşek, Kuzey Amerika, Avrupa kıyıları ve Sibirya'nın doğu kıyılarında yaşamlarını sürdüren puflaların genelde kalabalık gruplarda bulunduğunu, Türkiye'deki gözlem kayıtlarının da oldukça nadir olduğunu aktardı.

Pufla neslinin küresel ölçekte "tehlikeye düşebilir" sınıfında olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Gediz Deltası için yeni bir tür olan pufla, deltada bugüne kadar görülen 297'nci kuş türü. Onun da Gediz Deltası'nın içinde yaşayan yüzlerce canlıyla beraber korunması için destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kampanyaya destek çağrısı

Gediz Deltası'nın İzmir gibi nüfusu dört milyonu aşan bir metropolün içinde yer alan yeryüzünün tek sulak alanı olduğuna işaret eden Şimşek, bölgenin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) dört Dünya Doğa Mirası kriterinin tümünü sağladığını kaydetti.