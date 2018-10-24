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Gediz Elektrik Manisa'da 4. Müşteri İlişkileri Merkezi'ni açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

Gediz Elektrik Manisa'da 4. Müşteri İlişkileri Merkezi'ni açtı

İSTANBUL (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, Manisa'da 4. Müşteri İlişkileri Merkezi'ni açtı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Gediz Elektrik, Müşteri İlişkileri Merkezi sayısını ve hizmet kalitesini artırarak büyümesini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4. Müşteri İlişkileri Merkezi'ni açan şirket, bu sayede Manisalı müşterilerinin işlemlerini daha konforlu ve ferah mekanlarda, kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını hedefliyor.

Şehitler Mahallesinde bulunan yeni Müşteri İlişkileri Merkezi'nde, hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde fatura tahsilatı konusuna yönelik vezne ve abonelik işlemleriyle ilgili hizmet veriliyor.

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Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Merkezi

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