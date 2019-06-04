Gediz gönüllüsü 40 yıldır mücadeleyi bırakmıyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı kurucusu ve başkanı 69 yaşındaki Şener Kilimcigöldelioğlu, yaşamındaki son 40 yılını Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen ikinci büyük akarsu olan Gediz Nehri'ne adadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Kilimcigöldelioğlu, 40 yıl önce sınıf öğretmenliği yaptığı dönemde Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ve kum ocaklarının oluşturduğu tahribata dikkati çekmek için çalışmalara başladı.

O dönem kendi tabiriyle "kafayı Gediz Nehri'ne takan" Kilimcigöldelioğlu, 1995'te emekli olduktan sonra GEMA Vakfını kurdu. Vakıf çatısı altında 10 bin çevreciyi bir araya getiren Kilimcigöldelioğlu, nehirdeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla pek çok kampanya, sempozyum, konferans ve panel düzenledi.

Kilimcigöldelioğlu, ilerleyen yaşına rağmen sık sık nehirdeki kirliliği fotoğraflıyor.

- "Nehirdeki kirlilik için halen mücadele ediyoruz"

Kilimcigöldelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıl önce ilçe ziraat odasıyla birlikte Gediz Nehri'ndeki kum ocağı tahribatını önlemek için başladığı çevre gönüllüğünü daha sonra hiç bırakmadığını söyledi.