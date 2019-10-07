HABER

Gediz Nehri'nde balık ölümleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ve Menemen ilçeleri arasındaki Gediz Nehri'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri 1 aydır devam ediyor.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ve Menemen ilçeleri arasındaki Gediz Nehri'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ), sulama kanallarına giden suyu kestiğini belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, yetkililerin bir açıklama yapmadığını belirterek, kirliliğin giderilmesi için önlem alınmasını istedi.

Gediz Nehri'nin geçtiği Foça'ya bağlı Gerenköy ile Menemen'e bağlı Maltepe mahalleleri arasında meydana gelen balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Çoğunluğu sazan olan irili ufaklı birçok balığın, sudaki kirlilik nedeniyle öldüğü belirtildi. Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçilerle beraber bölgedeki arazileri inceledi. Sulama kanallarına Emiralem regülatöründen aktarılan kirli suyun kesildiğini belirten Demirbaş, konu hakkında şunları söyledi:

"Gediz'de balık ölümleri devam ediyor. Yetkililerden hala açıklama yok. Bu suyla bir şey olmayacağını ve insan sağlığına zarar vereceğini bilen çiftçi arkadaşlarımız sulama yapmıyor. Gediz Nehri'nden ve körfezden tutulan balıklar, insan sağlığını tehdit ediyor. Gediz kıyısındaki sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesini istiyoruz."

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandıSınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

PKK/YPG terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

ABD askerleri çekilince, PKK/YPG de o bölgeyi terk etti

İstanbullular bu saatlere dikkat! Uyarılar üst üste geliyor

İstanbullular bu saatlere dikkat! Uyarılar üst üste geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.