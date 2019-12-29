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  4. Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçı aranıyor

Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçı aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, balık avlamak için teknesiyle Gediz Nehri'ne açılan Muharrem Sürücü'den (37) dünden beri haber alınamıyor.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, balık avlamak için teknesiyle Gediz Nehri'ne açılan Muharrem Sürücü'den (37) dünden beri haber alınamıyor. Sürücü'nün bulunması için jandarma dalgıç ekipleri, deniz polisi, itfaiyeciler ile köylüler, nehirde ve karada arama- kurtarma çalışması yapıyor.
Evli, 1 çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün saat 17.00 sıralarında, 6 metrelik teknesiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi Gedizaltı mevkisindeki Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktaya balık tutmaya gitti. Bu sırada arkadaşı, aynı zamanda çiftçilik ile uğraşan Sürücü'yü cep telefonundan arayıp, "Ben de balık tutacağım" diyerek, kendisini de almasını istedi. Arkadaşı, sözleştikleri Gedizaltı mevkisindeki balık avladıkları yere 500 metre uzaklıkta bulunan, iskele olarak kullandıkları yerde uzun süre beklemesine rağmen Sürücü'nün kendisini almaya gelmesi üzerine tekrar telefon etti. Israrla aradığı Sürücü'nün telefonlarına cevap vermemesi üzerine arkadaşı, durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Bölgeye gelen arkadaşları, Sürücü'nün teknesini, içi boş ve çalışır durumda buldu. Çevrede yapılan arama sonucu Sürücü bulamayınca durum jandarmaya bildirildi. Jandarma dalgıç ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla saat 18.00 itibarıyla bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara bazı köylüler de kendi tekneleriyle destek verdi.
MONTU VE ÇİZMESİ KARADA BULUNDU
Muharrem Sürücü'nün montu ve çizmesi karada bulundu; ancak amatör balıkçıyla ilgili başka ize rastlanılmadı. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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