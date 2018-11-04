Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri

MANİSA (AA) - Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Gediz Nehri'nin Turgutlu bölümünde görülen balık ölümlerine ilişkin çalışma yapılacağı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şubesi'nde görevli Biyolog Güven Yuğuranlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gediz Nehri'nde ölümlerinin yaşandığını, konunun araştırılması için ekip görevlendireceklerini belirtti.
Nehirde sürekli kontrol yaptıklarını aktaran Yuğuranlar, mevsim geçişlerinde bunun yaşandığını ifade etti.
"Fabrika atıklarının dökülmesi nedeniyle toplum balık ölümlerinin olduğu" iddialarına ilişkin ise Yuğuranlar, "Bizim bölgede çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bize herhangi bir şekilde şikayette bulunulmadı. Her sezon mevsim geçişlerinde biz bunu yaşıyoruz. Konunun araştırılması ile ilgili çalışma başlatacağız. Tahmine dayalı konularda bir sonuca varamıyoruz. Ekiplerimiz konuyla ilgili araştırmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.
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