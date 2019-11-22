HABER

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:17 | Son Güncelleme

Gediz Nehri'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bir bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü.

Gediz Nehri'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bir bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Balıkların ölüm nedenleri araştırılacak.
Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisi bölümünde görülen olayda, boyları 10-50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bazı vatandaşlar, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan bir miktar balığı çuvallara ve kasalara doldurup evlerine taşıdı.
Vatandaşlardan Mahmut Şen, "Her yıl yağışlardan önce Gediz Nehri'nde suyun azalması ve yağmurların aniden bastırması üzerine nehri besleyen derelerden nehre bol miktarda alüvyon ve milli topraklar akmakta. Bu olay da suyun içerisinde havasızlığa sebep olmakta. Balıklar ölmeden bizler de tüketmek için yakalayıp, evlerimize götürüyoruz" dedi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere nehrin 10 kilometrelik bölümündeki çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri aldı. Kaymakam Ali Yılmaz ise gerekli incelemelerin yapılacağını kaydetti.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandıMalatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Batman'da adliye önündeki silahlı kavgaBatman'da adliye önündeki silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Ölü balıklar tedirgin etmişti! Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.