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Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

 MANİSA'da Gediz Nehri'nde görülen toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin anlaşılması için, alınan numune sonuçları bekleniyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'da Gediz Nehri'nde görülen toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin anlaşılması için, alınan numune sonuçları bekleniyor.
Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisinde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sudan ve ölü balıklardan aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, "Balık ölümleriyle ilgili gereken her türlü tedbirimizi aldık. Gereken numuneler alınarak, gerekli mercilere ulaştırdık. Sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olmasını bekliyoruz" dedi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, "Bölgemizde daha önceki yıllarda da yaşandı. Vatandaşlarımıza önlem için balıkların yenmemesi, sağlık açısından zarar görmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Numunelerden çıkacak sonuca göre, gerekli işlemleri yapılacaktır" dedi.

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