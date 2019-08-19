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Gediz Nehri'ndeki kirlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Nehri kirlettikleri iddiasıyla 2 işletmeye toplam 238 bin lira para cezası kesildi

MANİSA (AA) - Gediz Nehri'ne bıraktıkları atık nedeniyle kirliliğe neden oldukları tespit edilen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildi.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini inceleyip, nehre bıraktıkları atık sulardan numune aldı.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bıraktıkları belirlenen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
atık su Gediz Nehri Kirlilik

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