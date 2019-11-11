HABER

Gediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:45 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'da, su borusu döşeme çalışmasında iş makinesinin kepçesinin doğal gaz borusuna takılmasıyla patlama meydana geldi.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'da, su borusu döşeme çalışmasında iş makinesinin kepçesinin doğal gaz borusuna takılmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında iş makinesi kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi, 8 Numaralı Cadde'de, saat 15.00 sıralarında, Gediz Belediyesi ekiplerince yapılan su borusu döşenmesi çalışmasında kanal açmak için kullanılan iş makinesinin kepçesi, doğal gaz borusuna takıldı. Doğal gaz borusu bir anda büyük gürültüyle patlayıp, alev aldı. Alevler iş makinesine de sıçradı. İtfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, doğal gazın kesilmesinin ardından yangına müdahale etti. Çevrede paniğe yol açan yangın, kısa sürede söndürüldü. Doğal gaz hattının onarımı için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliğiBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliği
Bartın’da orman yangını, 7 ev boşaltıldıBartın’da orman yangını, 7 ev boşaltıldı
Evinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdiEvinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay! Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

Atatürk Havalimanı'nda korkunç kaza!

Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.