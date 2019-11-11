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Gediz’de doğalgaz borusu patladı, iş makinesi alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, alt yapı çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı.Alınan bilgiye göre, Gediz Belediyesi tarafından su borusu döşemesi için kanalın açıldığı sırada doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle patladı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, alt yapı çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı.
Alınan bilgiye göre, Gediz Belediyesi tarafından su borusu döşemesi için kanalın açıldığı sırada doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte iş makinası alev alev yandı. İtfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketine haber verilmesi üzerine olay yerine çok ekip sevk edildi. Doğalgazın kesilmesinin ardından Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri yanmaya devam eden iş makinesini söndürürken, doğalgaz borusunun onarılmasından sonra ekipler çalışmalarına yeniden başladı.
Doğalgazın havaya alev halinde metrelerce yükselmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, görüntülerde faciadan dönüldüğü görüldü.

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