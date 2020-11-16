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Gediz’de eski fabrika arazisinde erkek cesedi bulundu

16.11.2020 20:21 | Son Güncelleme:
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Gediz’de eski fabrika arazisinde erkek cesedi bulundu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde eski fabrika arazisinde bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Dayınlar Mahallesi’nde atıl durumda bulunan fabrika arazisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde eski fabrika arazisinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dayınlar Mahallesi’nde atıl durumda bulunan fabrika arazisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin D.M.C isimli bir asker firarisine ait olduğu tespit edilirken, şahsın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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