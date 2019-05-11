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Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, tutuklandı.

Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, tutuklandı.
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurluca köyü Örencik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgede düzenlediği operasyonda, Ö.Z., G.Y., H.K., B.D., B.T., C.V., E.V. ve R.C. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gediz Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından şüphelilerden R.C. serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.Z. ve G.Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklamaGediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

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