HABER

Gediz’de trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı.Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 9.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 9. kilometresi Eskigediz Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye, Kütahya istikametinden Gediz istikametine gitmekte olan Abdullah Eşme yönetimindeki 43 PF 320 plakalı otomobil ile Eskigediz beldesinden Gediz istikametine gitmekte olan M. Ali Sarı yönetimindeki 43 NE 680 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 43 PF 320 plakalı otomobilde bulunan Abdullah Eşme, Safiye Karaağaç, Recep Karaağaç, Zeynep Karaağaç, Ömer Faruk Karaağaç, Fatma Eşme, Betül Eşme ile 43 NE 680 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Ali Sarı ve Rahime Sarı yaralandı. Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Eğitim-Bir Sen 10’ncu Bölge ToplantısıEğitim-Bir Sen 10’ncu Bölge Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.