Gediz’de trafik kazası: 9 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 9. kilometresi Eskigediz Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye, Kütahya istikametinden Gediz istikametine gitmekte olan Abdullah Eşme yönetimindeki 43 PF 320 plakalı otomobil ile Eskigediz beldesinden Gediz istikametine gitmekte olan M. Ali Sarı yönetimindeki 43 NE 680 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 43 PF 320 plakalı otomobilde bulunan Abdullah Eşme, Safiye Karaağaç, Recep Karaağaç, Zeynep Karaağaç, Ömer Faruk Karaağaç, Fatma Eşme, Betül Eşme ile 43 NE 680 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Ali Sarı ve Rahime Sarı yaralandı. Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

