HABER

Gediz’den sofraya: Kirliliğin bedeli

06.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Gediz, Türkiye'nin en kirli ikinci nehri. Gediz Ovası'ndaki çiftçiler, tarımsal sulamada nehrin suyundan faydalanıyorlar. Böylece tarımın, endüstrinin, madenlerin, kentlerin atıkları besin zincirine giriyor. Bu ovada yetişen ürünler, tüm Türkiye'de ve dünyada tüketiliyor. 401 kilometrelik Gediz Nehri'nin, kaynağından Ege Denizi'ne dökülene kadarki yolculuğunu anlattık.

Gediz’den sofraya: Kirliliğin bedeli

https://www.youtube.com/watch?v=21rK5NHM60U

Gediz Ovası'ndaki çiftçiler, tarımsal sulamada nehrin suyundan faydalanıyorlar. Böylece tarımın, endüstrinin, madenlerin, kentlerin atıkları besin zincirine giriyor. Bu ovada yetişen ürünler, tüm Türkiye'de ve dünyada tüketiliyor. 401 kilometrelik Gediz Nehri'nin, Murat Dağı'ndaki kaynağından Ege Denizi'ne dökülene kadarki yolculuğunu anlattık.

Haber ve video: Esra Yalçınalp, Mustafa Alp Dağıstanlı

Grafikler: Mesut Ersöz, Selim Büyükgüner

Katkıda bulunanlar: Ahmet Tok, Metin Sert

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
İşçi servisi yönlendirme direğine çarptı: 10 yaralıİşçi servisi yönlendirme direğine çarptı: 10 yaralı
HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli: CHP'ye verdiğimiz destekten pişman değilizHDP Eşbaşkanı Sezai Temelli: CHP'ye verdiğimiz destekten pişman değiliz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama!

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.