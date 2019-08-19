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Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

 EGE Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- EGE Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 TL para cezası kesildiği bildirildi.
Gediz Nehri'nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma yapan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı. Sulardan numune alan ve araştırmalarını sürdüren ekipler, 2 işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti. Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği'nde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bırakan 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 TL para cezası verildiği bildirildi.

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Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL cezaGediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL cezaGediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL cezaGediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza

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