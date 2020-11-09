Geert Wilders: Hollanda'da aşırı sağcı lider, fotoğrafını kurşunlayan Sait Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu

Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi**'nin (PVV) lideri Geert Wilders, posterini kurşunlayarak bunu filme alan ve yayan Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Sait Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu.**

Hollanda Parlamentosu'ndaki partilerin büyük bölümü, Wilders'in fotoğrafının kurşunlanmasına tepki gösterdi ve bunu bir "gözdağı ve tehdit" diye değerlendirerek kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Sait Çınar daha önce sosyal medyada, "bütün Siyonistlerin öldürülmesi gerek" diyerek ateş ettiği bir video paylaştığı için "nefret suçu" kapsamında 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kez benzer bir eylemle Wilders'i hedef alan Çınar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak Twitter hesabından "Terörist" yazılı bir karikatür paylaşan Wilders'in posterini kurşunluyor.

Hollanda medyası tarafından yayınlanan video görüntülerinde Çınar, "Bu ifade özgürlüğüdür" diye seslenirken bir yandan da Wilders'in fotoğrafına peş peşe ateş ediyor.

Bu videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Hasta!" diye yazan Wilders, aynı zamanda Sait Çınar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.