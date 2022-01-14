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GeForce NOW etkisi: Fortnite iPhone'lara geri dönüyor! Peki nasıl?

14.01.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple ve Epic Games arasındaki davanın yankıları sürerken, Epic Games'in App Store'dan kaldırılan popüler oyunu Fortnite iPhone'lara geri dönmeye hazırlanıyor. ‌Görünüşe bakılırsa Epic Games‌, GeForce NOW adında bulut tabanlı oyun hizmeti bulunan Nvidia ile ortaklık kurarak geçici bir çözüm buldu.

GeForce NOW etkisi: Fortnite iPhone'lara geri dönüyor! Peki nasıl?

Fortnite, Apple ve Epic Games arasındaki anlaşmazlıktan etkilenmiş ve PUBG'nin rakibi popüler battle ground oyunu App Store'dan kaldırılmıştı. Fakat görünüşe bakılırsa iPhone sahipleri yakında Fortnite'ı oynayabilecek.

EPIC GAMES, NVIDIA İLE FORTNITE'I iOS'A GERİ GETİRİYOR

Epic Game, Nvidia ile ortaklık kurarak bu konuda geçici bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Nvidia'nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce NOW, yakında Fortnite desteğini ekleyerek, Fortnite'ın dokunmatik tabanlı kontrollere sahip iOS cihazlarda tarayıcı üzerinden oynanmasına izin verecek.

Fortnite iOS'a Nvidia GeForce NOW ile geri dönebilir!

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Nvidia, oyuncuların Fortnite'ın yeni dokunmatik ekranlara uygun sürümünü mobil cihazlarda oynama şansı yakalamak için ücretsiz olarak kaydolabileceklerini söylüyor. Oyun, tarayıcı entegrasyonu ile Android ve iOS cihazlarda mevcut olacak.

Fortnite, 13 Ağustos 2020'den bu yana iOS'un uygulama mağazası App Store'da yer almıyor.

Oyun halihazırda Google'ın Android mağazası Google Play'de de mevcut değil.

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