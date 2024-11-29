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Geforce Now nedir, nasıl kullanılır? Geforce Now ne işe yarar?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.11.2024 18:51
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Yüksek grafiğe sahip video oyunlarını oynayabilmek ve beklenen performansı alabilmek için güçlü donanım içeren cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca oyun esnasında herhangi bir kesinti yaşanmaması için internet bağlantısının da hızlı olması önemlidir. Tam da bu noktada bu tür donanımlara gerek olmadan kişilerin oyun oynayabilmesini sağlayan Geforce Now oyun sistemi devreye girmektedir. Peki, Geforce Now nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar?

Geforce Now nedir, nasıl kullanılır? Geforce Now ne işe yarar?

İçindekiler

  • Geforce Now nedir?
  • Geforce Now ne işe yarar?
  • Geforce Now nasıl kullanılır?

Oyun dünyasında pek çok kişinin severek oynadığı çeşitli video oyunları vardır. Bu oyunların büyük bir bölümü yüksek kare hızına sahiptir. Bazı oyunlar online olarak oynama fırsatı sunarken bazıları ise cihazlara indirilerek oynanabilmektedir. Zaman içerisinde internet hızının artması ile birlikte Geforce Now olarak tabir edilen oyun sistemi hayata girmiş ve bilgisayar, akıllı cep telefonu gibi cihazlara oyun indirme ihtiyacı azalmaya başlamıştır.

Geforce Now nedir?

Video oyunlarında genel olarak hem yüksek internet bağlantısına hem de güçlü donanıma sahip cihazlara ihtiyaç vardır. Video oyunlarının görüntüsünü güçlü donanıma sahip cihazlar olmadan, uzaktaki bir sunucuya bağlanıp, cihazlara gönderen sistem, Geforce Now oyun sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bir teknoloji firması olarak bilinen NVIDIA’nın bünyesinde yer alan bir sistemdir. Bulut tabanlı bir oyun sistemi olarak da ifade edilen bu sistem sayesinde kişiler diledikleri yerden istedikleri oyunları oynayabilmektedir.

Geforce Now ne işe yarar?

Geforce Now oyun sistemi bilgisayar, tablet, iPad, akıllı cep telefonları gibi birçok teknolojik cihazda kullanılabilmektedir. Günümüzde birbirinden farklı dijital oyun platformları veya oyun kütüphaneleri bulunmaktadır. Geforce Now oyun sistemi ile kişiler bu dijital platform ya da kütüphanelerdeki oyunlara erişim sağlayabilir ve oyunlarını oynayabilir. Bu oyun sisteminde kişilerin kendi cihazlarının güçlü donanıma sahip olmasına gerek yoktur. Geforce Now bulut tabanlı bir oyun sistemi olduğundan kişiler bulut üzerinden de çeşitli oyunlara ulaşabilir. Geforce Now oyunları kısmına ulaşabilmek için öncesinde kayıt olma işlemlerinin yapılması gerekir.

Geforce Now nasıl kullanılır?

NVIDIA teknoloji firması tarafından video oyunlarını oynamayı seven kişilere sunulan Geforce Now oyun servisi, güçlü donanımlara sahip olan diğer cihazlara uzaktan bağlanıp, oyun oynama imkânı tanımaktadır. Bu oyun servisi sayesinde kişiler oynamak istedikleri video oyunlarına kendi cihazları üzerinden erişebilmektedir.

Geforce Now oyun servisinden yararlanabilmek için ilk olarak üye olunması gerekmektedir. Üyelik işlemleri tamamladıktan sonra kişiler tercihlerine göre ücretli ya da ücretsiz oyunlardan birini seçip oynayabilir. Sistem kullanıcılara 2 farklı üyelik alternatifi sunmaktadır. Bunlardan biri ücretsiz kayıt işlemini kapsarken diğeri ise Founders üyeliğidir. Founders üyeliği ücretli olduğundan Geforce Now fiyatları hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir. Güncel fiyat bilgilerine oyun sisteminin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

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