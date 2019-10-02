GEKA, beyaz cennet Pamukkale’nin termal tesislerini Rusya’da tanıtacak

Rusya’da sağlık, moda, güzellik, aile, lüks yaşam gibi alanlarda yayın yapan gazete, dergi ve internet sitelerinin temsilcilerinden oluşan 7 kişilik heyet, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve THY işbirliğiyle, Denizli Pamukkale’nin sağlık ve termal turizm potansiyelinin Rusya’da tanıtılması amacı ile Karahayıt’taki termal tesislerde incelemelerde bulunacak. 1 Ekim’de başlayan ve 4 Ekim’de bitecek olan gezi boyunca Rus medya temsilcileri öncelikle Denizli’nin sağlık ve termal turizm potansiyelini yerinde inceleyecek. Çalışma kapsamında Pamukkale, Karahayıt ve Sarayköy’de termal sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren örnek işletmeler yerinde incelenecek. 1 Ekim Pazartesi günü termal ve sağlık turizm alanında faaliyet gösteren ColossaeThermal ve Pam Termal otellerine yapılan inceleme ziyareti ile başlayan gezide basın mensupları, tesislerde verilen hizmetler hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildi. Heyet, Hierapolis Antik kenti ve Pamukkale tanıtım turunun ardından Antik Havuzun şifalı sularında havuza girdi. Basın heyeti aynı günün akşamı Denizli Ticaret Odası’nın düzenlediği yemek organizasyonunda Denizli’nin iş, siyaset ve bürokrasi alanlarında söz sahibi yöneticileriyle bir araya geldi. Burada basın heyetine Denizli’nin turizmden tarıma, sanayisinde ihracat potansiyeline kadar ekonomisine yön veren tüm sektörler hakkında başta ev sahibi Uğur Erdoğan olmak üzere yetkililer tarafından detaylı bilgi verildi.

“Hedef kitleye ulaşmamız açısından önem arz etmektedir”

Gerçekleştirilen programda konuşan GEKA Genel Sekteri Özgür Akdoğan, gezinin Rusya’da ilgili hedef kitleye ulaşılması açısından önemli olduğunu kaydederek, “Rus basın mensuplarını ilimizin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla ajansımız ve THY işbirliğiyle 4 gün süreyle Denizli’de misafir edeceğiz. Söz konusu tanıtım etkinliğinin öncelikle termal sağlık turizmi alanına odaklanarak gerçekleştirilmesi Rusya’daki ilgili hedef kitleye ulaşmamız açısından önem arz etmektedir. Türkiye’nin nadide güzelliklere sahip çok özel bir şehrini gezme imkanı bularak birbirinden renkli fotoğraflara ve zengin içeriğe sahip haberlere imza atacaklarının garantisini vermek isterim. Bu vesileyle gördüklerinizi beğenerek ülkenizde şehrimizle ilgili güzel yayınlar hazırlayacağınızı umuyorum. Denizli’nin tanıtımına sağlayacağınız katkı için şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

Heyet Laodikya Antik Kenti’ni de gezecek

Heyet GEKA koordinasyonunda Pamukkale, Karahayıt ve Sarayköy’de bulunan termal sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren örnek işletmelere yapacakları ziyaretlere devam edecek. 4 Ekim Cuma günü sona erecek etkinlik kapsamında zengin bir turizm çeşitliliğine ve potansiyeline sahip Denizli’de tarih turizminin yegane örneklerinden biri olan Laodikya Antik Kenti, geçmişi Osmanlı’ya kadar uzanan dokuma kültürüyle dokumanın başkenti Buldan ve yayla turizminin başarılı örneği Bağbaşı yaylası tanıtım turu etkinliği kapsamında ziyaret edilecek yerler arasında olacak.