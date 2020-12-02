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“Gel-al” uyuşturucu servisine polis baskını

02.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu madde almak isteyen kişilere telefondan konum atarak evine çağıran ve uyuşturucu ticaretini evinden yöneten zanlı suçüstü yapılarak yakalandı.

İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu madde almak isteyen kişilere telefondan konum atarak evine çağıran ve uyuşturucu ticaretini evinden yöneten zanlı suçüstü yapılarak yakalandı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 300 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine Bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin sokak suçları ve sokak satıcılarına yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda teknik takibe takılan Z.U. bir süre boyunca izlendi. Uyuşturucu ticareti yapacağı kişilere telefondan konum atan Z.U., evine gelen alıcılara uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, eve baskın gerçekleştirdi. Evinde suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

“Evde ne ararsan var”
Savcılık izniyle Z.U.’nun evinde arama yapan polis ekipleri gördüğü manzara karşısında şok oldu. 1 kilo 130 gram metamfetamin, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 10 adet pompalı tüfek mermisi ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Karakolda işlemleri tamamlanan Z.U. adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından yargılanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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