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Gel Hemşerim ne zaman başlıyor? Rüştü Onur Atilla'ya meydanda sakal traşı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 02:30 | Son Güncelleme

Pervasız Yapım imzalı sunuculuğunu Rüştü Onur Atilla’nın üstlendiği yeni yarışma programı “Gel Hemşerim” Show TV’de izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Program hazırlıkları son hızla devam ederken Rüştü Onur Atilla’ya imaj çalışması da çekimlerin gerçekleştiği Osmaneli - Balaban meydanında yapıldı.

Gel Hemşerim ne zaman başlıyor? Rüştü Onur Atilla'ya meydanda sakal traşı!

Sempatik oyuncu Onur Rüştü Atilla’ya program traşı yarışma çekimlerine ev sahipliği yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından bizzat yapıldı. Köy meydanına kurulan stüdyonun ortasında ustura ile sakal traşı olan Rüştü Onur Atilla renkli ve kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Gel Hemşerim (1)

Ustura gerginliği yaşayan Atilla’ya program ekibi yaptıkları esprilerle destek oldu. Traşı yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ünlü sunucuya eski zamanlarda sünneti de berberlerin yaptığını hatırlatınca meydanda kahkahalar koptu.

Gel Hemşerim (4)

Gel Hemşerim, açık hava, bol kahkaha ve tam 50 Bin Lira para ödülü vaat ediyor. Rüştü Onur Atilla’nın sunumuyla “Gel Hemşerim” Cuma akşamı saat 21.00’de Show TV’de!

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