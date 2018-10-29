'Gel Konuşalım'da şok ayrılık!

Üç ay önce 'Gel Konuşalım' programına dahil olan sunucu Esra Eron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile programa veda ettiğini duyurdu.

İsim vermeden programdaki partneri Hakan Ural'ı hedef alan Esra Eron, "3 ay önce katıldığım 'Gel Konuşalım' programından yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Esra Eron, instagram hesabından "Üç senedir benim için bir aile olan tüm TV8 çalışanlarına ve ekibine teşekkür ediyorum. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum. Başta sevgili patronum Acun Ilıcalı ve tüm ekip arkadaşlarıan bana destekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Beni her sabah evine konuk alan izleyicilerime de sonsuz sevgiler" mesajını yayınladı.





