Bakan Çavuşoğlu, KKTC'nin dünyada kurulmuş Türk devletlerinden biri olduğunu belirterek, bu devletlerin liderinin anavatanının Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Girne'deki buluşmaya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gençlik Dairesi iş birliğiyle Çanakkale, Bolu, Antalya, Kastamonu, Kırşehir ve Trabzon'da organize edilen Gençlik Kampları'nda görevli "Kamp Liderleri", 21-26 Ekim'de KKTC'yi ziyaret etti. Bu kapsamda kamp liderleri, kamplardaki KKTC'li gençlerle buluştu.

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Uzun yıllardır başlatılan gerek Gönül Köprüsü Projesi olsun gerekse şimdiki Çanakkale Kampları ve geliştirilecek Gençlik Kampları Projesi ile geleceğe doğru yolculuğumuz tamamen iki kardeşin buluşması içindir." dedi.

Türkiye'deki kardeşleriyle bu toprakları vatan yapan KKTC vatandaşlarının ilelebet dayanışma içinde olabilsinler diye gençlerin birbirine yakın olmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu yakınlaşmaların bir formaliteyle değil muhabbetle olması gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır başlatılan gerek Gönül Köprüsü Projesi olsun gerekse şimdiki Çanakkale Kampları ve geliştirilecek Gençlik Kampları Projesi ile geleceğe doğru yolculuğumuz tamamen iki kardeşin buluşması içindir. Aramızda Akdeniz olsa bile gönüllerimiz, kimliğimiz, soyumuz ve ırkımız birdir. Dolayısıyla ulaşım sorunları bizim aramızda engel olmamalıdır. Ayrıca Türkiye'nin büyük özverisiyle bu kampların organizasyonları yapılmaktadır."

- "Farklılıklar zenginliklerimizdir ve her zaman olacak"

Başçeri, Gençlik Kampları Projesi'nin Ankara'daki işlerini takip ettiğini ve o heyecanı yaşadığını belirtti, projenin hayata geçmesi için emek harcayanlara teşekkürlerini iletti.

Görevi boyunca Çanakkale'ye yapılan gezilerin etkilerini her gittiği köşede hissettiğini vurgulayan Başçeri, "Çocuklarının Çanakkale'yi görmesinden son derece memnun olan veliler, 'Bizler ne zaman Çanakkale'ye gideceğiz?' sorusunu sormaya başlamışlar. Bugün itibarıyla bu kamplara katılanlar, KKTC'de eğitim ve öğretim alan öğrencilerin yüzde 30'unu geçmiş durumda." diye konuştu.