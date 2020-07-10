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Geleceğe Elon Musk adımı: Neuralink'in tanıtım tarihi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın en çılgın projesi Neuralink'ten haber var. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile insan beynine çip takmayı hedefleyen Neuralink şirketinin etkinlik tarihini duyurdu.

Geleceğe Elon Musk adımı: Neuralink'in tanıtım tarihi açıklandı!

Elon Musk Tesla ve SpaceX gibi şirketler ile geleceğin otomobillerini ve geleceğin uzay teknolojilerini üretiyor. Ancak Musk'ın projeleri bununla da sınırlı değil. Elon Musk'ın asıl hedeflerinden birini de Neuralink adını verdiği şirket ile gerçekleştirmek üzere. Neuralink basitçe, beyin-makine arayüzleri geliştirmek , bunun için de insan beyinlerine pil ile çalışan çipler yerleştirmek istiyor. Bu teknoloji her ne kadar kulağa çılgınca gelse de, Elon Musk'ın açıklamasına göre artık duyurulmaya hazır bile.

ELON MUSK NEURALİNK GÖREVİNİ BİLDİRDİ

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden uzun zamandır dile getirmediği Neuralink hakkında bir tweet dizisi başlattı. Musk, ilk tweet'inde ''Onları yenemezsen, onlara katıl.'' diyerek Neuralink'in 28 Ağustos'ta bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Musk sonrası tweet'lerinde ise Neuralink'in projesi ile önceliklerinin korkunç beyin yaralanmalarına yardımcı olmak olduğunu belirterek, ayrıntıları 28 Ağustos'ta paylaşacaklarını söyledi.

İNSAN ROBOTLAR MI GELİYOR?

Neuralink'in projesi insanlara çip takma isteğiyle korkutsa da, bunun öncelikli olarak sağlık alanında kullanılacağını bizzat Elon Musk'ın ağzından dile getiriyor. Ancak bu teknoloji sayesinde önümüzdeki yıllarda insan-robot karışımı otonom insanlar görmemiz de mümkün olabilir.

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