HABER

Geleceğe en iyi yatırım egzersiz

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, bir kişinin geleceği için yapabileceği en iyi yatırımın düzenli egzersiz alışkanlığı olduğunu söyledi.
Herkesin bedeni ile barışık olmanın yanında, hayatı boyunca sağlıklı, güçlü ve verimli olmak istediğini belirten Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Artık günlük hayatımızın parçası olan faaliyetleri önceden olduğu gibi bedeni güç harcayarak yapmamız gerekmiyor. Ama bu hareketsizliğimizi bir şekilde telafi etmeliyiz. Ölümlerin yüzde 48’inin tercih ettiğimiz hayat tarzı ile alakalı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bundan 100 yıl önceki insan, gününün önemli bir kısmını işlerini halletmek üzere fiziksel faaliyet yaparak geçiriyordu. Bulaşıcı hastalıklardan dolayı da ölüyordu. Bugün hareket etmekte isteksiz ama uzun yaşamak hususunda çok hevesliyiz. Ama maalesef çoğu insan kronik hastalıklardan yakınıyor. Yapılan pek çok araştırma aktivite ve fitness seviyesi yüksek olanlarda kronik hastalık riskinin düştüğünü gösteriyor. Faal ve hareketli olmayan kişiler diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, kanser gibi birçok kronik hastalık açısından daha fazla risk altında bulunmaktadır” dedi.
Düzenli yapılan egzersizin, sağlıklı olmaya ve kaliteli bir hayat sürmeye katkı sağladığını belirten Şahabettinoğlu, “Egzersizin sadece bedenimize değil, ruh ve sosyal sağlığımıza da fayda sağladığını unutmamalıyız. Kaliteli hayattan kastımız sadece bedenen iyi olmak değildir. Eğer kaliteli yaşamaktan bahsedeceksek, ruhen ve sosyal yönden de iyi olmayı hedeflemeliyiz. Egzersiz sadece kalori yakmak için bir yol değildir. Düzenli yapılan egzersiz, hastalıkları önleme, seyrini durdurma ya da geriletme gibi etkileri yanında kişinin iyi uyumasına, kendini daha iyi hissetmesine, günlük işlerini daha kolay yapabilmesine, özgüven artışına, stres yönetimi üzerine ve zihni gerilimin de azaltılmasına katkı sağlar. Egzersiz, bozulan vücut saatinin yeniden ayarlanmasına yardımcı olur. Koordinasyon ve dikkat artar, sorumluluk ve paylaşma duyguları gelişir. Egzersiz yaparak dış görünüşümüz değişirken, farkında olmadan iyi düşünmeyi ve daha geniş bakış açıları geliştirmeyi, sorunlara farklı yönlerden yaklaşmayı, hızlı ve doğru düşünmeyi, doğru iletişim kurma becerilerimizi de geliştiririz. Hayata karşı daha esnek ve toleranslı oluruz” diye konuştu.
Dr. Ali Şahabettinoğlu, şöyle devam etti:
“Merkezimizde egzersizler kişiye özel yaptırılır. Kişinin yaşı, ihtiyaçları, var olan rahatsızlıkları değerlendirilir ve çalışmalar yavaştan hızlıya, hafiften ağıra, kolaydan zora giden bir yol izler. Kas, eklem ağrı ve şikayeti, doğuştan ya da sonradan olan bir rahatsızlık varsa öncelikle bir uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir. Kas ve iskelet sistemi dışında şeker, kalp, tansiyon gibi rahatsızlık varsa baş dönmesi, denge problemi yaşanıyorsa, daha kontrollü egzersiz yapılmalıdır. Bu gibi durumlarda bir fizyoterapistle ya da medikal egzersiz uzmanı ile egzersiz yapmanız sağlığınız açısından daha doğru olacaktır. İstenen sonucun düzenli kontrollerle takibi ve egzersizlerin her aşamada gözden geçirilerek kişinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması çok önemlidir.”

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
İzmirli estetikçiye ödül İzmirli estetikçiye ödül 
Aynı anda 2 ameliyat yapılmasa yaşamını yitirecektiAynı anda 2 ameliyat yapılmasa yaşamını yitirecekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.