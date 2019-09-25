Geleceğe en iyi yatırım egzersiz

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, bir kişinin geleceği için yapabileceği en iyi yatırımın düzenli egzersiz alışkanlığı olduğunu söyledi.

Herkesin bedeni ile barışık olmanın yanında, hayatı boyunca sağlıklı, güçlü ve verimli olmak istediğini belirten Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Artık günlük hayatımızın parçası olan faaliyetleri önceden olduğu gibi bedeni güç harcayarak yapmamız gerekmiyor. Ama bu hareketsizliğimizi bir şekilde telafi etmeliyiz. Ölümlerin yüzde 48’inin tercih ettiğimiz hayat tarzı ile alakalı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bundan 100 yıl önceki insan, gününün önemli bir kısmını işlerini halletmek üzere fiziksel faaliyet yaparak geçiriyordu. Bulaşıcı hastalıklardan dolayı da ölüyordu. Bugün hareket etmekte isteksiz ama uzun yaşamak hususunda çok hevesliyiz. Ama maalesef çoğu insan kronik hastalıklardan yakınıyor. Yapılan pek çok araştırma aktivite ve fitness seviyesi yüksek olanlarda kronik hastalık riskinin düştüğünü gösteriyor. Faal ve hareketli olmayan kişiler diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, kanser gibi birçok kronik hastalık açısından daha fazla risk altında bulunmaktadır” dedi.

Düzenli yapılan egzersizin, sağlıklı olmaya ve kaliteli bir hayat sürmeye katkı sağladığını belirten Şahabettinoğlu, “Egzersizin sadece bedenimize değil, ruh ve sosyal sağlığımıza da fayda sağladığını unutmamalıyız. Kaliteli hayattan kastımız sadece bedenen iyi olmak değildir. Eğer kaliteli yaşamaktan bahsedeceksek, ruhen ve sosyal yönden de iyi olmayı hedeflemeliyiz. Egzersiz sadece kalori yakmak için bir yol değildir. Düzenli yapılan egzersiz, hastalıkları önleme, seyrini durdurma ya da geriletme gibi etkileri yanında kişinin iyi uyumasına, kendini daha iyi hissetmesine, günlük işlerini daha kolay yapabilmesine, özgüven artışına, stres yönetimi üzerine ve zihni gerilimin de azaltılmasına katkı sağlar. Egzersiz, bozulan vücut saatinin yeniden ayarlanmasına yardımcı olur. Koordinasyon ve dikkat artar, sorumluluk ve paylaşma duyguları gelişir. Egzersiz yaparak dış görünüşümüz değişirken, farkında olmadan iyi düşünmeyi ve daha geniş bakış açıları geliştirmeyi, sorunlara farklı yönlerden yaklaşmayı, hızlı ve doğru düşünmeyi, doğru iletişim kurma becerilerimizi de geliştiririz. Hayata karşı daha esnek ve toleranslı oluruz” diye konuştu.

Dr. Ali Şahabettinoğlu, şöyle devam etti:

“Merkezimizde egzersizler kişiye özel yaptırılır. Kişinin yaşı, ihtiyaçları, var olan rahatsızlıkları değerlendirilir ve çalışmalar yavaştan hızlıya, hafiften ağıra, kolaydan zora giden bir yol izler. Kas, eklem ağrı ve şikayeti, doğuştan ya da sonradan olan bir rahatsızlık varsa öncelikle bir uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir. Kas ve iskelet sistemi dışında şeker, kalp, tansiyon gibi rahatsızlık varsa baş dönmesi, denge problemi yaşanıyorsa, daha kontrollü egzersiz yapılmalıdır. Bu gibi durumlarda bir fizyoterapistle ya da medikal egzersiz uzmanı ile egzersiz yapmanız sağlığınız açısından daha doğru olacaktır. İstenen sonucun düzenli kontrollerle takibi ve egzersizlerin her aşamada gözden geçirilerek kişinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması çok önemlidir.”

