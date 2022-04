Geleceğe hoş geldiniz: ABD polisinin yaşadığı ilginç anlar gündem oldu! Sürücüsüz aracı kenara çektiler

Sürücüsüz araç ya da otonom araçlar üzerine çalışan birçok firma bulunurken, bu araçların trafiğe çıktığı da artık görülmeye başlandı. Özellikle ABD gibi ülkelerde otonom araçlarla hizmet verildiği görülüyor. Ancak önünüzde seyreden bir araçta muhattap alacağınız herhangi bir sürücünün bulunmaması bazen trafikte komik ve garip anların yaşanmasına da neden oluyor. Tıpkı San Francisco polisinin başına gelenler gibi...

The Verge'ün aktardığına göre, geçen hafta sonu sosyal medyada yayınlanan bir video ile San Francisco Polis Departmanı ile farlarını yakmayan otonom bir araç arasındaki garip ve biraz komik anlar yakalandı.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS