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Geleceğe hoş geldiniz: ABD polisinin yaşadığı ilginç anlar gündem oldu! Sürücüsüz aracı kenara çektiler

11.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da ve Twitter'da paylaşılan "geleceğe hoş geldiniz" tadındaki bir video, gündem yarattı. Videoda, San Francisco Polis Departmanı'nda görevli polislerin sürücüsüz bir aracı kenara çektirip durdurdukları görüldü. Polis ile otonom araç arasında gelişen garip ve komik anların kaydı sosyal medyada ilgi topladı. Peki ABD polisi otonom aracı neden kenara çekti?

Sürücüsüz araç ya da otonom araçlar üzerine çalışan birçok firma bulunurken, bu araçların trafiğe çıktığı da artık görülmeye başlandı. Özellikle ABD gibi ülkelerde otonom araçlarla hizmet verildiği görülüyor. Ancak önünüzde seyreden bir araçta muhattap alacağınız herhangi bir sürücünün bulunmaması bazen trafikte komik ve garip anların yaşanmasına da neden oluyor. Tıpkı San Francisco polisinin başına gelenler gibi...

POLİS İLE OTONOM ARAÇ ARASINDA İLGİNÇ ANLAR!

The Verge'ün aktardığına göre, geçen hafta sonu sosyal medyada yayınlanan bir video ile San Francisco Polis Departmanı ile farlarını yakmayan otonom bir araç arasındaki garip ve biraz komik anlar yakalandı.

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ÖNCE DURDU, SONRA UZAKLAŞTI AMA...

Videoya bakılırsa, General Motors'un bir yan kuruluşu olan Cruise'a ait otonom araç polis tarafından durduruluyor. Daha sonra bir polis memuru arabanın sürücü tarafındaki kapıya gidiyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Ardından otonom araç polisten ilginç bir şekilde uzaklaşıyor. Ancak daha sonra dörtlülerini yakarak daha rahat bir yerde duruyor. Polis bir kez daha ekip arabasından inip otonom aracın yanına gidiyor ve muhtemelen farların nasıl açılacağını bulmaya çalışıyor. Bu sırada bir polisin telefonla konuştuğu görülüyor.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Cruise sözcüsü Aaron Mclear, The Verge'e verdiği demeçte, otonom aracın polisten kaçmak için uzaklaşmadığını, kenara çekmek için daha güvenli bir yer bulmaya çalıştığını doğruladı. Mclear ayrıca polisin farları açık olmadığı için aracı kenara çektiğini, polis ile yakın bir şekilde çalıştıklarını ve bu gibi durumlarda aramaları için özel bir telefon numaralarının olduğunu söyledi.

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