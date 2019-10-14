Geleceğe Mektup

Hıdır Daştan - İktisadi Dayanışmanın 23.09.2019 tarihinde yayına aldığı Mali Müşavir Erol Çelen’in kaleme aldığı yazıyı okumuştum. Yazıdan üstadın bilgilendirmesi sonucu bir Whatsapp grubunda gördüğüm için önceden haberdar oldum. Öncelikle üstadın emeğine, yüreğine, öngörülerine ve önerilerine sağlık o günden bu güne gönderilen mektup gibiydi yazı. Ben de bu günden geleceğe, 13 Ekim akşamına bir mektup yazacağım şimdi yapacağım tespitlerle. Tüm samimiyetine ve bu samimiyet çerçevesinde yazmış olduğu makaleyi dikkatle okudum. Gözlemlerinin doğruluğu kadar müsebbibini de yazmış olsaydı çok daha doyurucu olurdu diye düşünüyorum. Yazının şu bölümü ne yazık ki içler acısı bir tespittir; “İdari otorite kendi memurları tarafından yapılması gereken işlerin çok önemli bir kısmını muhasebe meslek mensubu üzerine yüklemiştir.” Doğrudur ve bu şekilde devam ederse bedelsiz memuriyetimizin devam edeceği çok açıktır.

Otuz yıldır İstanbul odasını ve delege sayısı avantajı ile de Birliği yöneten yapı aynıdır. Bu yapının “zamanın akışına” paralel getirileri dışında diğer meslek örgütlerinde olduğu gibi olağan dışı kazanımlarını yazalım desek ne bulup ne söyleyeceğiz? Bağımlı (!) meslek mensubunun asgari ücret tarifesi bile yok henüz. Bu yapının içinden çıkan ve sözüm ona bu hegemonyayı yıkıp daha “şeffaf” daha “demokratik” daha “katılımcı” daha “bilgi, birikim ve liyakate dayalı” ekip ile yol yürüyeceğiz söylemleri ile kurulan gurupların “gelen gideni aratır” sözünü perçinlediğini gördük ve görmekteyiz ne yazık ki.