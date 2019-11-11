‘Geleceğe nefes’ için Senir köyüne de fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında, Şuhut ilçesine bağlı Senir köyündeki ormanlık alana fidanlar dikildi.

Etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, çok vatandaş ile birlikte öğrenciler öğretmenleriyle beraber katıldı. Fidanların dağıtımının ardından Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler ormanlık alana 800 badem, 200 ceviz, 500 ve 50 adet kestane ağacını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Ayrıca Şuhut ilçe genelinde toplam 7 bin 500 adet fidan toprakla buluştu. Etkinliğin ardından Senir köylü vatandaşlar tarafından yapılan ilçenin yöresel lezzeti olan bükme protokol üyeleri ve binlerce vatandaşa ikram edildi.

Kaymakam Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt, ikramdan dolayı köy halkına teşekkür etti.

